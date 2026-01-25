Puri Crime: ପୁରୀ ଟୁକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିନ୍ ରିକ୍ରୀଏସନ କଲା ପୁଲିସ

ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦୁଇଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଫୁଲ ଦୋକାନ ଗଳିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଟୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।
Puri Crime: ଗତକାଲି ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଏସସିଏସ୍ କଲେଜ ନିକଟ ଏକ ଫୁଲ ଦୋକାନ କଡ଼ରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଆଜି ପୁଲିସ କରିଛି ସିନ୍ ରିକ୍ରୀଏସନ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରୀଏସନ କରାଯାଇଛି । କିଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା ତାହାର ଅବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସିନରିକ୍ରିଏସନ ପରେ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅନେକ ତଥ୍ୟ। ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଧାଫାଶ କରିଛନ୍ତି। ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବାକୁ ନେଇ ରଚିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପୁରୀ ଏସସିଏସ୍ କଲେଜ ଛକରେ ଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର କାମ କରୁଥିଲା।
କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ଵର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ମାରକ ଶ୍ରୀ ଓରଫ ଟୁକୁ ସେହି ହୋଟେଲରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା। ଫଳରେ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଟୁକୁ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ମାଲିକ କାମ ଦେଉନାହିଁ। ଫଳରେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦୁଇଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଫୁଲ ଦୋକାନ ଗଳିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଟୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ କିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ,ମଦ ବୋତଲ ଜବତ ହୋଇଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଟାଉନଥାନାର କେଶ୍ ନମ୍ବର ୪୬, ଦଫା ୧୦୩/୧ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୋଷିକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି।