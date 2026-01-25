Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3086051
Zee OdishaOdisha StatePuri Crime: ପୁରୀ ଟୁକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିନ୍ ରିକ୍ରୀଏସନ କଲା ପୁଲିସ

Puri Crime: ପୁରୀ ଟୁକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିନ୍ ରିକ୍ରୀଏସନ କଲା ପୁଲିସ

ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦୁଇଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଫୁଲ ଦୋକାନ ଗଳିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଟୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:27 PM IST

Trending Photos

Puri Crime: ପୁରୀ ଟୁକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିନ୍ ରିକ୍ରୀଏସନ କଲା ପୁଲିସ

Puri Crime: ଗତକାଲି ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଏସସିଏସ୍ କଲେଜ ନିକଟ ଏକ ଫୁଲ ଦୋକାନ କଡ଼ରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଆଜି ପୁଲିସ କରିଛି ସିନ୍ ରିକ୍ରୀଏସନ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରୀଏସନ କରାଯାଇଛି । କିଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା ତାହାର ଅବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସିନରିକ୍ରିଏସନ ପରେ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅନେକ ତଥ୍ୟ। ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଧାଫାଶ କରିଛନ୍ତି। ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବାକୁ ନେଇ ରଚିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପୁରୀ ଏସସିଏସ୍ କଲେଜ ଛକରେ ଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର କାମ କରୁଥିଲା। 

 କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ଵର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ମାରକ ଶ୍ରୀ ଓରଫ ଟୁକୁ ସେହି ହୋଟେଲରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା। ଫଳରେ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଟୁକୁ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ମାଲିକ କାମ ଦେଉନାହିଁ। ଫଳରେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦୁଇଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଫୁଲ ଦୋକାନ ଗଳିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଟୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗୁନ ଓରଫ ଅଜିତ୍ ମହାପାତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।

 ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ କିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି।  ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ,ମଦ ବୋତଲ ଜବତ ହୋଇଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଟାଉନଥାନାର କେଶ୍ ନମ୍ବର ୪୬, ଦଫା ୧୦୩/୧ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୋଷିକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Koraput news
Odisha News: ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
Mark Tully passes away
Mark tully passes away: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ୱାଦିକ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ପରଲୋକ
CM Mohan Majhi
Man ki baat: ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ କି ବାତ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
jollywood
ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ନିୟମ ଜାରି, ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କୁ ଝଟକା !
Odisha news
Odisha News: ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ମିଳିଲା ୩୦ଫୁଟର ମୃତ ଛୁଆ ତିମି ମାଛ