Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି
Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି

Puri News: ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ  ହେବାକୁ ଯାଉଛି।  ୭ ତାରିଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:59 PM IST

Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି

Puri News: ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ  ହେବାକୁ ଯାଉଛି।  ୭ ତାରିଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହି ଦିନ ରାତ୍ର ୨ ଟାରୁ ଦ୍ବାରା ଫିଟା ଯିବା ସହ ୨ଟା ୩୦ ରେ ଭିତରଶୋଧ ,୨ଟା ୪୦ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ୩ଟାରେ ମଇଲମ ଓ ଚିତାଲାଗି ନୀତି ହେବ। ୩ଟା ୩୦ରେ ଭୋସହମ,୩ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା,୩ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପଜା,୪ଟାରେ ଦ୍ବାରାପାଳ ପୂଜା କରାଯିବ। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢିବ।  

ଜ୍ୟୋତିବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତ ସହିତ ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଫିଜି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା ଏକ ବିରଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ଯାହାକୁ "ରକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର" କୁହାଯାଏ।

ରାଜାନୁୟାୟୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଏ। ଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୫୭ରୁ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଘଟଣା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ରୀତିନୀତିର ପବିତ୍ରତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।

