Advertisement
Odisha News: ସ୍କୁଲ୍‍ ଖୋଲିବାର ମାନକ ନୀତି କହିଲେ ନାହିଁ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆନୁପାତିକ ଭିତ୍ତିରେ ନାମଲେଖା ନହେବା ତଥା ସ୍କୁଲ୍‍ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ  ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪୬୧୯ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ୍‍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦାବିକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ୪୦ଟି ସ୍କୁଲ୍‍କୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ୍‍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:32 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆନୁପାତିକ ଭିତ୍ତିରେ ନାମଲେଖା ନହେବା ତଥା ସ୍କୁଲ୍‍ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ  ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪୬୧୯ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ୍‍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦାବିକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ୪୦ଟି ସ୍କୁଲ୍‍କୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ୍‍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ୫ଟି ସ୍କୁଲ୍‍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ତଟ କରିଛନ୍ତି।  କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଧ଼ାରରେ ଏହି ସ୍କୁଲ୍‍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ଯାଉଛି ତାହାର କୌଣସି ଜବାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। 

ଆଜି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସରକାରଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲ୍‍ ଓ ଏହାର ଖୋଲିବା ନୀତି ବାବଦରେ ପଚାରିଥିଲେ।  ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲ୍‍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେଉଁ ନିୟମକୁ ଗୟହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ପଚାରିଥିଲେ। 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ,   ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲ୍‍ଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀ ପ୍ରଥମେ ଦାବି ଜଣାଇଥାଆନ୍ତି।  ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର କମିଟି ଏହି ଦାବିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ  ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସକରାତ୍ମକ ଦିଗ ଆସିଲେ  ସେହି ସ୍କୁଲ୍‍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି।

