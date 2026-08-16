ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜନିତ କାରଣରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ରହିବ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ରହିବ । ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
କାଲି କେନ୍ଦୁଝରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ରହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ । ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୭୧ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ସ୍ବରୁପ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଏବଂ ତିହିଡ଼ିରେ କିଛି ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ୍ର କିଛି ସ୍କୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ।