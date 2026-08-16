Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

କାଲି କେନ୍ଦୁଝରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ରହିବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 16, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:01 PM IST
ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା
Image Credit: ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ରହିବ । ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bank Holiday Next Week: ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
2
3
4
5