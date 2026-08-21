Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Holiday: ଆଜି ଯାଜପୁର ସମେତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା...

ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡ଼ି, ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 21, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:23 AM IST
School Holiday: ଆଜି ଯାଜପୁର ସମେତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା...
Image Credit: ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୩୧୩ଟି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୫ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର
2
3
4
5