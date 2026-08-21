School Holiday: ଆଜି ଯାଜପୁର ସମେତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା...

School Holiday: ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ବନ୍ୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୩୧୩ଟି ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୮ଟି ବ୍ଲକର ୩୧୩ଟି ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସେମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର, ବରୀ, ବିଂଝାରପୁର, ରସୁଲପୁର, ଦଶରଥପୁର, କୋରେଇ, ଧର୍ମଶାଳା ଓ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୮ଟି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ସେହିପରି, ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୫ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୪ ବ୍ଲକର ୨୦୫ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡ଼ି, ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୬୫ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।