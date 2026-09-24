Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Holiday: 'ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି'

School Holiday: ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ବଢିଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଏକ୍ସ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରି ପଢା ଭରଣା କରାଯିବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 24, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:05 PM IST
School Holiday: 'ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି'

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୨୫ରେ ମିଳିବ ଦରମା-ପେନସନ୍
2
3
4
5