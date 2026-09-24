School Holiday: 'ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି'

School Holiday: ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ବଢିଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଏକ୍ସ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରି ପଢା ଭରଣା କରାଯିବ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲାଣୀ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଟୁଏଁ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ସହ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାରେ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ଘୁ.ଉଦୟଗିରିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ଶିଶୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଦୁଇ ଶିଶୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି।
ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଏମ୍ଭି-୯୬, ପୋଟେରୁ , କଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା, ଏମ୍ଭି-୯୦ ଓ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ୩ରୁ ୪ ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଗଜପତିର ରା.ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ତୀବ୍ର ପବନ ଯୋଗୁଁ ଜଟଣୀ-ପିପିଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।