Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Textbook blunders: ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

Textbook blunders: ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି, ଭାଷାଗତ ଅସଙ୍ଗତି, ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 02, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:37 PM IST
Textbook blunders: ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bhubaneswar Crime: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆତଙ୍କ! ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଖଣ୍ଡା-ଭୁଜାଲି ଧରି ଉତ୍ପାତ
bhubaneswar news1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Bengaluru Quarry Accident2 hrs ago
5
MT Sanmar Herald2 hrs ago