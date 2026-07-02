/Textbook blunders: ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

Textbook blunders: ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଓ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି, ଭାଷାଗତ ଅସଙ୍ଗତି, ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିପାଇଁ textbookscertodisha@gmail.com ଇ-ମେଲ୍ ଆଇଡି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମତାମତ, ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ଇ-ମେଲ୍ରେ ପଠାଇପାରିବେ।
ଏହି ସୂଚନା ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଏବଂ ଓସେପାର ୱେବସାଇଟରେ ଦିଆଯାଇଛି l ଦୟାକରି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ…
— EducationOdisha (@SMEOdisha) July 2, 2026
ସେହିପରି ଅଧିକ ସୂଚନା କିମ୍ବା ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୨୨ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମତାମତକୁ ବିଚାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।
ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଅଧିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।