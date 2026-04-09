School Uniform Guideline: ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରହିଛି ଡେଡଲାଇନ୍?

School Uniform Guideline: ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ (OSEPA) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା (ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ)ରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, OSEPA ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୋଷାକର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ, ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ, ଘର ପୋଷାକ, ଜୋତା ଏବଂ ମୋଜା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଲାଇ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବ ପରି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG), MSE, ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି (SMC), SMDC ଏବଂ VMDC ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଆଡମିଶନ କରିଥିବା ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ପୃଥକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
OSEPA ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ତଥ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ସୁଦ୍ଧା ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ଏପ୍ରିଲ୨୭ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ୟୁନିଫର୍ମର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେ ୨ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା OSEPA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
