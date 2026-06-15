Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ଏବେ ଛୁଟି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ: ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛୁଟି ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ୧୮ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଖୋଲିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 15, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:22 PM IST
ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ଏବେ ଛୁଟି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ: ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ଏବେ ଛୁଟି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ: ମନ୍ତ୍ରୀ
odisha school reopening4 min ago
2
Zee Entertainment Enterprises Ltd10 min ago
3
Indian railways35 min ago
4
PM Modi On US Iran Peace Deal58 min ago
5
crime news2 hrs ago