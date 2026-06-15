ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ଏବେ ଛୁଟି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ: ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛୁଟି ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ୧୮ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଖୋଲିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଆଉ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ।
ତେବେ ୧୮ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ନ ହେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି।