Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ratha yatra 2026: ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ; ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Ratha yatra 2026: ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ; ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ତେବେ ରଥ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଅଘଟଣ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଅଛି।ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ 220 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ ସହ ବ୍ୟାପକ ସିସିଟିଭି ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 23, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:04 PM IST
Ratha yatra 2026: ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ; ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ଜୋର୍ଡାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇଲା ଆଲଜେରିଆ
FIFA 202618 min ago
2
Padma awards51 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Ethanol Blending India2 hrs ago
5
Odia News2 hrs ago