/Ratha yatra 2026: ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ; ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Ratha yatra 2026: ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀ ରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ରଥ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଅଘଟଣ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଅଛି।ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ 220 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ ସହ ବ୍ୟାପକ ସିସିଟିଭି ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରୀ ରହିଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କନା ସହ ଝୁଣା, ରଥ ଦଉଡି,କଡନ ଦୌଡ଼ି ମହଜୁଦ ରହିଅଛି।ସେହିଭଳି ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ, ଅନବସର ଗାମୁଛା, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଦି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ପୈାର ପାଳିକା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଁ ନବ ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡଦାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 30ଟି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଦୁଇଟି କାଜୁଆଲିଟି ଓ ବ୍ୟାପକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୃତୟନ କରାଯିବ।ସେହିପରି ଜଳ ବିଶ୍ଳେଷଣଗାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫୁଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୃତୟନ ସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ନାଳ ସଫା କରିବା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ୱାଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ ଲାଇଟ, ଏଲ ଇଡି ଲାଇଟ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଓ 1600 ରୁ ଅଧିକ ଟଏଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।ତୃଟି ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥରରେ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ବିହୀନ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଜଳଯୋଗାଣ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ଗ୍ରୀଡ ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ 370 ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଏଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପରିଚାଳନା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରଖିବ ପୋଲିସ। ବ୍ୟାପକ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ରେ ନିଆଯିବ।ପ୍ରାୟ 220 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହ ଏନ ଏସ ଜି ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ରଥ ଯାତ୍ରା ରେ ମୃତୟନ କରାଯିବ।
ଆଜି ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।