Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର୍। ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର୍ ଅନୀତ ଗୁରୁ। ଜିଏନଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 22, 2026, 04:53 PM IST

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,  ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଝାରସୁଗୁଡାର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ (CDMO) ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ (PHO)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସେକ୍ସନ ଅଧିକାରୀ ଅନିତ୍ କୁମାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ଏବଂ ମିଡ୍ ୱାଇଫେରୀ (GNM) ତାଲିମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ (GNM) ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାଲିମ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (PHC) ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (CHC) ରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡିଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆବେଦନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ଲାଞ୍ଚ ଭାବରେ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଦାବିରେ ହତାଶ ହୋଇ ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳ ଜାଲ ବିଛାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।

 

Narmada Behera

