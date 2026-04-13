Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3177238
Odisha News: ମାଲକାନଗିରି କୋର୍ଟରେ ବୋମା!ଛାନିଆ ସମସ୍ତେ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:30 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ମାଲକାନଗିରି କୋର୍ଟରେ ବୋମା ରହିଥିବାନେଇ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ୍‌ ଆସିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ, ଏହି ଇ-ମେଲ୍‌ ପାଇବା ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କୁ ଏହି ଇ-ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଏସପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏ-ହି ମେଲ୍ ରେ ଲେଖାଯାଇ ଥିଲା ଯେ,କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବିସ୍ଫୋରକ ରଖାଯାଇଛି। 

ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ,ଓକିଲ ଏବଂ ମକଦ୍ଦମାକାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପୂରା ପରିସରକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ସାଧାରଣ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ସତର୍କତା ଜାରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

