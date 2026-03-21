Odisha News: ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା,ବାଣ ଫୁଟାଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ...

Odisha News: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ ୬ ବାସଭବନ ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:36 PM IST

Odisha News: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ ୬ ବାସଭବନ ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାତି ଅଧରେ ବାଣ ଫୁଟାଣ କଲେ ହଙ୍ଗାମା।  ବିଜେଡିକୁ ନିଲମ୍ବିତ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି କାଣ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ସିସିଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତକାଲି ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପାଇଁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ହାତଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ନିଲମ୍ବିତ ବିଜେଡି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରନେତା ମାନେ ଏପରି କାଣ୍ତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି
 ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାଖାପାଖି ୨୦ ଜଣ ପିଲା ଆସି ଘର ଆଗରେ ହୋ-ହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ବାଡେଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ,ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

