ପେନସନ୍‌ କରାଇ ଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସାହୁ,
ନୟାଗଡ଼: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍ର କିରାଣୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ । ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ପେନସନ୍ କରାଇ ଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ ସରୋଜ ସାହୁ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ମାଗିଥିବା ଟଙ୍କା ନଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିହେବ ନାହିଁ । ଫଳରେ ପେନସନଭୋଗୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ କିରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା । ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ DA ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପି.ଏସ୍. ମାମଲା ନଂ. ୦୫ ତାରିଖ ୨୯.୦୩.୨୦୨୬ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୭ ପି.ସି. (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
