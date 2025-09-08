Rajendra Dholkia: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରଲୋକ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂଆପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ ସାଢେ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଖବର ରହିଛି।  ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରହିଥିଲେ। ତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:31 PM IST

Rajendra Dholkia: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂଆପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ ସାଢେ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଖବର ରହିଛି। 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଢୋଲକିଆ କିଛି ମାସ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇର MGM ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗରେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

Prabhudatta Moharana

