ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେସିଆଲ ଟ୍ରେନ୍

ସମ୍ୱଲପୁର: ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେସିଆଲ ଟ୍ରେନ । ୭୭୫ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା-ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏକ ଟ୍ରେନ ବାହାରିଛି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା (BNTYY) ୨୦୨୬-୨୭ ଅଧୀନରେ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା-ବାରାଣସୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ ୭୭୫ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୨୫ ଜଣ ସହଯୋଗୀ (ଏସ୍କର୍ଟ) ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦଳରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ୮୯, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୧୪୧, ବରଗଡ଼ରୁ ୧୨୭, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ୫୦, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୧୮୦, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୫୨, ଦେବଗଡ଼ରୁ ୨୭ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୦୯ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ପାନ୍ଥନିବାସ, କ୍ଷେତରାଜପୁରର ଅଗ୍ରସେନ ଭବନ, ରେଳବାଇ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ରେଳବାଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହଲ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଓଟିଡିସି (OTDC Ltd.) ପକ୍ଷରୁ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରହିବା ସ୍ଥାନରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନିରାପତ୍ତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଫାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଆଜି କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ବନାରସ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣ ସାରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।