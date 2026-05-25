Dayal Gangwar: ବରିଷ୍ଠ IPS ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୃହ ବିଭାଗ OSD ଦାୟିତ୍ବ

Zee OdishaOdisha StateDayal Gangwar: ବରିଷ୍ଠ IPS ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୃହ ବିଭାଗ OSD ଦାୟିତ୍ବ

Dayal Gangwar: ବରିଷ୍ଠ (IPS) ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ ଓଏସଡି଼ (Officer on Special Duty)ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଡ଼ିଜିପି( ADGP) କମ୍ୟୁନିକେସନ ପଦରୁ ହଟାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 25, 2026, 01:07 PM IST

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଗଙ୍ଗୱାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ଅନେକ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବଦଳି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ୍ କରିବା ସହ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂସ୍କାରରେ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବ।

Narmada Behera

