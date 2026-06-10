Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Police: ୧୫ IPSଙ୍କୁ ୧୭ଜିଲ୍ଲା ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

Odisha Police: ରାଜ୍ୟର ୧୭ ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ (IPS) ଅଫିସରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏଡିଜିପି) ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିରିକ୍ଷକ (ଆଇଜିପି) ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 10, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:21 PM IST
Odisha Police: ୧୫ IPSଙ୍କୁ ୧୭ଜିଲ୍ଲା ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Police: ୧୫ IPSଙ୍କୁ ୧୭ଜିଲ୍ଲା ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା
Odisha Police18 min ago
2
Gold rate today48 min ago
3
Pak Attack1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Delhi metro life1 hr ago