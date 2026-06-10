Odisha Police: ୧୫ IPSଙ୍କୁ ୧୭ଜିଲ୍ଲା ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

Odisha Police: ରାଜ୍ୟର ୧୭ ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ (IPS) ଅଫିସରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏଡିଜିପି) ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିରିକ୍ଷକ (ଆଇଜିପି) ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଜଗତସିଂପୁରର ଜିଲ୍ଲାର ନୀରିକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ରେଳବାଇ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଅନୁଗୁଳ,ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସମ୍ବଲପୁରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ।ଏଡିଜି ରାଜେଶ କୁମାର ନୟାଗଡର ତଦାରଖ କରିବେ, ଏବଂ ଏଡିଜି ପ୍ରତୀକ ମହାନ୍ତି ଯାଜପୁରର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏଡିଜି ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୋୟଲ କଳାହାଣ୍ଡି,ଏଡିଜି ଏସ. ସାଇନି ବୋଲାଙ୍ଗିରର ତଦାରଖ କରିବେ।
ଆଇଜି ଏସ. ପ୍ରବୀଣ କୁମାର କନ୍ଧମାଳ, ଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଆଇଜି ଅନୁପ ସାହୁ ପୁରୀର ତଦାରଖ କରିବେ। ଆଇଜି ଅଭିନାଶ କୁମାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଥକ ଷଢ଼ଙ୍ଗୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଇଜି ସତୀଶ କୁମାର ଈଶ୍ୱରଦାସ ଢେଙ୍କାନାଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଜୁଲାଇରୁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୧୫ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏପରି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।