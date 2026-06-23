Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ଗୁଆଲଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାଲିଜୁରୀ ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ଭାବେ କଟିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଅନୁଗତ ଥିବା ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଏଭଳି ଅକାଳ ବିୟୋଗକୁ ସହଜରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ:
ରେଳବାଇ ପୋଲିସ୍ (GRP) ଏବଂ ଆରପିଏଫ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମାମଲା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଚେରୀ ଉପରୁ ମୃତକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଏକ ହାତଲେଖା କାଗଜ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ କାଗଜରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଅଛି "ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି"। ଏଥିସହିତ ତଳେ ତ୍ରିନାଥ ଗୁଆଲଙ୍କ ସ୍ବାକ୍ଷର ଏବଂ ତାରିଖ ରହିଛି । ପୋଲିସ ଏହି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଓ ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ: "ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି:
ଅନ୍ୟପଟେ ତ୍ରିନାଥ ଗୁଆଲଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଯଦୁମଣି ଗୁଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ କାକା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ। ସେ କେବେବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଦୁଇ-ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏକ ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ, ସେହି ଜମି ବିବାଦ କାରଣରୁ ହିଁ କେହି ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କେବଳ ଇକୋ ପାର୍କକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ସେ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର।"ସେପଟେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ରଘୁମଣି ପଟେଲ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ସତ୍ୟସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଓକିଲ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ମାମଲାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସପି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି।ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।