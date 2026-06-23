Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍‌କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ!

Odisha News: ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍‌କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ!

Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ଗୁଆଲଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାଲିଜୁରୀ ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ଭାବେ କଟିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଅନୁଗତ ଥିବା ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଏଭଳି ଅକାଳ ବିୟୋଗକୁ ସହଜରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 23, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:27 PM IST
Odisha News: ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍‌କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
George Kurian: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ
George Kurian58 min ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
Qatar Blast3 hrs ago
4
Odisha vigilance3 hrs ago
5
Lucknow Coaching Centre Fire4:03 AM IST