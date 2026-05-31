Accident News: କଟକରେ ସିରିଜ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯୁବତୀ ଗୁରୁତର

ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି । କାର୍, ଅଟୋ ଓ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
Trending Photos
କଟକ: ମାତାମଠ ନିକଟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କାର୍, ଅଟୋ ଓ ବାଇକ୍ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ । ଫଳରେ ପିକ୍ଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍, ଜଣେ ଯୁବତୀ ସମେତ ୩ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି । କାର୍, ଅଟୋ ଓ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
Also Read- Monthly lucky zodiac signs: ଜୁନ୍ ୧ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମକିବେ ଏହି ୫ ରାଶି
Also Read- ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମଧାନ ହେବ- ମନମୋହନ ସାମଲ