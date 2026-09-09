Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ACF ସୌମ୍ୟରଂଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ

ACF ସୌମ୍ୟରଂଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ

ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ ଚାପ ବଢ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଅଲଗା ବିଷୟ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 09, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:39 PM IST
ACF ସୌମ୍ୟରଂଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଘୋଷିତ, ପଡିକ୍କଲ ଅଧିନାୟକ
2
3
4
5