/ACF ସୌମ୍ୟରଂଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ

ACF Soumya Ranjan Death Case: ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ACF ସୌମ୍ୟରଂଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
ସୌମ୍ୟରଂଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ ଚାପ ବଢ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଅଲଗା ବିଷୟ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ACF ସୌମ୍ୟରଂଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରାରୁ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ମାମଲା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ନଜର ରହିଛି।