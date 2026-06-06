Odisha News:(ଭୁବନେଶ୍ୱର)ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା ସଫଳତାରେ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (ଏମ୍ସ) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ୪୭ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରୁ ଏକ ବିରଳ ୭ କିଲୋଗ୍ରାମର ବିଶାଳ ଟ୍ୟୁମରକୁ ସଫଳତାର ସହ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାର ଜଣେ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ ରୋଗୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ହାତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ହାତର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଫୁଲାରୁ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଏହି ପିଣ୍ଡ ଏକ ବଡ଼, ଝୁଲନ୍ତା ଟ୍ୟୁମରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ସମୟ ସହିତ, ଟ୍ୟୁମରଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭାରି ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା କାନ୍ଧ ଗତିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କଲା, ହାତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କଲା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କରିଦେଲା। ଦୀର୍ଘ ଚାପ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉପର ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ କଳା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅଲ୍ସରେଶନ୍ ବିକଶିତ ହେଲା।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରାୟ ୪୫ ସେମି ପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତବାହୀ କ୍ଷତ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଯାହା ରକ୍ତସ୍ରାବର ଉଚ୍ଚ ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରିଚାଳନାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିଥିଲା। ଅବସ୍ଥାର ଜଟିଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଛିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଟ୍ୟୁମରର ଆଗ ଭାଗ ଅଂଶକୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଛଅ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ହାତ ଅଂଶକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଦଳରେ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଗିରି, ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମା ସୁନ୍ଦର ବେହେରା, ଡାକ୍ତର ଆହାନା ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ, ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପିଭିଏସ, ଡାକ୍ତର କୀର୍ତ୍ତି ଜି, ଡାକ୍ତର ନିଖିଲ କୁମାର ଶର୍ମା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ଦେବୀଶ୍ରୀ ଦାସ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ପୂଜାଙ୍କ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ସହାୟତା ସହିତ ଏହି ଟିମ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ସଫଳ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛି।
ଡାକ୍ତରମାନେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଅନ୍ତଃଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ସହିତ ଉନ୍ନତ ବାହ୍ୟ ସିଲିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ଲିଗାସୁର) ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଟ୍ୟୁମର ଅପସାରଣ ପରେ, ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଦଳ କ୍ରସିଂ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟୁମରର ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଚର୍ମରୁ ସଂଗୃହିତ ଚର୍ମ ଗ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦାତାଙ୍କ ସ୍ଥାନର ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାଫ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ନିୟମିତ ଅନୁସରଣ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ଯତ୍ନ ଅଧୀନରେ ରୋଗୀ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି।