Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଏମ୍ସରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ହାତରୁ କଟାହେଇ ବାହାର କରାଗଲା ୭କେଜିର ଟ୍ୟୁମର

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଏମ୍ସରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ହାତରୁ କଟାହେଇ ବାହାର କରାଗଲା ୭କେଜିର ଟ୍ୟୁମର

Odisha News: ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଛିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଟ୍ୟୁମରର ଆଗ ଭାଗ ଅଂଶକୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଛଅ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ହାତ ଅଂଶକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 06, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:44 PM IST
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଏମ୍ସରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ହାତରୁ କଟାହେଇ ବାହାର କରାଗଲା ୭କେଜିର ଟ୍ୟୁମର

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଏମ୍ସରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ହାତରୁ କଟାହେଇ ବାହାର କରାଗଲା ୭କେଜିର ଟ୍
Odisha news3 min ago
2
Pakistan Strategy39 min ago
3
Plastic Currency Notes1 hr ago
4
odisha weather2 hrs ago
5
DRDO Recruitment 20262 hrs ago