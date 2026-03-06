Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା,ଶିଆଳ କାମୁଡାରେ ୮ ଗୁରୁତର

Odisha News: ଶିଆଳ କାମୁଡାରେ ୮ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଗାଁରେ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କାମୁଡ଼ିଲା ଶିଆଳ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳୁ ଘଟଗାଁ ବାଇପାସ୍ ନିକଟ ଅଟେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିଥିବା ଉପରାଡ଼ିହା ଓ ଦୁଃଖାବାହାଳି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଏକ ଶିଆଳ ପଶି ଆସି ୭ ଜଣ ଓ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇ କାମୁଡିଛି ଶିଆଳ । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଘଟଗାଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଘଟଗାଁ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଏଥିସହିତ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ହେଲେ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ସେହି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଲାଗେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।