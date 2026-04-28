Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୩ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ...୩ ଆହତ

Road Accident: ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:34 PM IST

Road Accident: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରଲାଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରାଜବୀର ତାଣ୍ଡି, ଆଲୋକ ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାଜା ସିକା। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନର ଡ୍ରାଇଭର ବିକ୍ରମ ତାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲେସୁନବାହାଲି ଗାଁରେ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହିତ ଛଅ ଜଣ ଶିଶୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ମରଲାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ମରଲାଡ଼ ସେତୁ ନିକଟରେ, ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

