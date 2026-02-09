Advertisement
Odisha News: ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ମହିଜୁରିଆ ବାସୀନ୍ଦା...

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:01 PM IST

Odisha News: ସମ୍ବଲପୁର ମହିଜୁରିଆ ପାଣିର ଘୋର୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷ ଜମି କୁଆଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଂଚଳ ଲୋକେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଡରୁଚୁଆଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଜୁରିଆ ପଡା ବାସି ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଜମି କୁଅ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମହିଜୁରିଆ ପଡାରେ ଜନ ସଂଖ୍ୟା ୫୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରହି ଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଡ଼ାରେ ଥିବା ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସରୁ ବେଶୀ ହେବ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମ ବାସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 

ଏପରିକି ପଡାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ଥିବାରୁ ପଡା ବାସି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଜମିରେ ଥିବା ଏକ ଖୋଳା କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଡମ୍ବନା ର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ପଡା ବାସି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୂଅ ଏକ ଖୋଳା କୂଅ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମ ବାସି ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ର ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଯାହାକି ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ କରି ମହିଜୁରିଆ ବାସିଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଖରାପ ଥିବା ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମରାମତି କରିବାକୁ ମହିଜୁରିଆ ପଡା ବାସି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମୁଣ୍ଡା, ଲିଳିମାନୀ ମୁଣ୍ଡା, ସୁଶାରୀ ମୁଣ୍ଡା,ଆଦାମ ମୁଣ୍ଡା, ଯକ୍ରିୟା ମୁଣ୍ଡା, ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା, ପ୍ରେମ ସୁଖ ମୁଣ୍ଡା, ସାରାନ ମୁଣ୍ଡା, ଆମ୍ରିତ ମୁଣ୍ଡା, ନିମି ମୁଣ୍ଡା, ମାକଦାଲି ମୁଣ୍ଡା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯାଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉ। 

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଣ୍ଡରୁଚୁଆଁ ସରପଞ୍ଚ ସୁରେଖା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଜମନକିରା ବିଡ଼ିଓ ଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଆର ଡବ୍ଲୁ ଏସ ଏଡ଼ ପାଖକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଗତ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି।

