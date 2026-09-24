Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Cyclone: ଗଭୀର ଅବପାତର ତାଣ୍ଡବ:ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶାଳ ଗଛ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ..

Cyclone: ଗଭୀର ଅବପାତର ତାଣ୍ଡବ:ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶାଳ ଗଛ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ..

ଲଘୁଚାପ ଓ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନାଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:26 AM IST
Cyclone: ଗଭୀର ଅବପାତର ତାଣ୍ଡବ:ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶାଳ ଗଛ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ..
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
WIONର ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆରମ୍ଭ ହେବ ‘World Conferences’ ଓ ‘WION Luxe’
2
3
4
5