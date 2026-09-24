/Cyclone: ଗଭୀର ଅବପାତର ତାଣ୍ଡବ:ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶାଳ ଗଛ, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ..

Cyclone Update: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସହ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଜଟଣୀ-ପିପିଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି।
ଗଛଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାନବାହନର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ ହଟାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
The Deep Depression over north Andhra Pradesh coast, moved slowly west-northwestwards with a speed of 03 kmph during past 06 hours and crossed the coast closed to southwest of Kalingapatnam during 2300 Hrs IST of 23rd and 0100 Hrs IST of today, the 24th September 2026, as a Deep… pic.twitter.com/Rrq36Sni11
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2026
୨୬ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା:
ଲଘୁଚାପ ଓ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନାଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ, ୧୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଜି ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଭାରୀରୁ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Current Synoptic Situation#Odisha #lowpressure pic.twitter.com/4Px1W58Fsu
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 23, 2026
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ୩୬ ମାଛଧରା ବୋଟ୍, ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ୩୧୯ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ:
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୩୬ଟି ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଏହି ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ୩୧୯ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଖରାପ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ୩ ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ମାଲକାନାଗିରିରେ ବନ୍ୟାଜଳ, ୫ଟି ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି
ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ମାଲକାନାଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଫୁଟ୍ ପାଣି ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ପୋଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
କାଙ୍କରକୋଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଫୁଟ୍ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି କାଲିମେଳା-ପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାର କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି।