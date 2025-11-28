Suryabanshi Suraj: ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ୮ଟି କଲେଜରୁ ଆସିଛି ଛାତ୍ରୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ

Odisha Assembly: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆଠଟି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଶୋଷଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
Odisha Assembly winter session: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ (Suryabanshi Suraj)ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆଠଟି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଶୋଷଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାଉରକେଲା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରେ ତିନୋଟି ପୃଥକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ବାଲିଆ କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଫଏମ୍ କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ମାମଲା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ। ଏହା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।