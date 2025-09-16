BJD: ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ‘ମନ୍ତ୍ରୀ’ ଉଭାନ

(ଭୁବନେଶ୍ୱର): ଏ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିଛି, ହେଲେ ବିଜେଡିର ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉଭାନ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେତେବଳେ ସମାଲୋଚନା କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି।
(ଭୁବନେଶ୍ୱର): ଏ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିଛି, ହେଲେ ବିଜେଡିର ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉଭାନ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେତେବଳେ ସମାଲୋଚନା କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମଇଦାନରୁ ସେମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଜେଡିର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଛାୟା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାବି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।
ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶାସନରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବିଜେଡି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଦଳର ୩୫ ଜଣ ଟାଣୁଆ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, କାନାଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଶରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସନ କଳକୁ ଏକଛତ୍ରବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଯେମିତି ଶାଣିତ ଢଙ୍ଗ ଆପଣାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏହି ଢାଞ୍ଚାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା। ଏହିକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ୩୫ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ତା’ଠୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରହିଥିଲେ।
ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବା ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଜେଡି ନେତା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ପୂର୍ବତନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ନଥିଲେ।
କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ମହଲ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହସପିଟାଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳି ନଥିଲା। କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ତାଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ‘ଆଇଆମ୍ ଡାଉନ୍ ବଟ ନଟ ଆଉଟ୍’ ବୋଲି କହି ରାଜାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଧମକାଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା। ଅରୁଣ ପୂର୍ବରରୁ ରାଜ୍ୟ୍ୟର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଅଣ ଦେଖା କରୁଛି ବୋଲି ଅିଭଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଡାକି ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଏହାର କାରଣ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଡାକରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଜେଡି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟରେ ଥିବା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ସାମିଲ୍ ନଥିଲେ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଜଟଣି ବିଧାୟକ ବିଭୁତି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଏହି ସମାରୋହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଏପରି ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଜେଡିରେ ଥିବା ଫାଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠାରୁ ଦୂରଉଛନ୍ତି ତାହା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ନା ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱପାଇଁ ସହାୟକ ହେବାକୁ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ?