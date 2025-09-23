71st National Film Awards: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ପାଲଟିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ

71st National Film Awards: ବଲିଉଡର କିଙ୍ଗ ଖାନ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ୩୦ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରରେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମାରୋହର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
71st National Film Awards: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଯବାନ' ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗ୍ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି,ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ କିଙ୍ଗ ଖାନ ୭୧ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ଜାଜୁ ତାଙ୍କୁ "କଳା ଜଗତର ରାଜା" ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
୭୧ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଜାଜୁ, ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, "ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସଂଳାପ ଆମ ସାମୂହିକ ଶବ୍ଦକୋଷର ଅଂଶ ପାଲଟିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଏଟରରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆପକୁ ଆପ ଏକ କାହାଣୀ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ କଳା ଜଗତର ରାଜା।" ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି କିଙ୍ଗ୍ ଖାନ ଖୁସିରେ ଲାଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଥିଲେ।
"Shri Shah Rukh Khan ji. The man whose smile has crossed borders, whose dialogues have become our collective vocabulary. His journey from Delhi theatre to global stardom is a story in itself. SRK is not just a National Award winner, but forever the king of hearts." pic.twitter.com/rDnL5R2D1b
— sohom (@AwaaraHoon) September 23, 2025
ଏହି ଲୋକମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ୭୧ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର
ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ୭୧ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବିଧୁ ବିନୋଦ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ "ଦି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିଏଥ୍ ଫେଲ୍" ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଅଫ୍ ବିଟ୍ କମେଡି "କଥାଲ୍ - ଏ ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି" ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାହରୁଖ ଖାନ (ଯବାନ) ଏବଂ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସେ (୧୨ତମ ଫେଲ୍) ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ "ମିସେସ୍ ଚାଟାର୍ଜୀ ଭର୍ସସ୍ ନରୱେ" ରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମାଲାୟଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।