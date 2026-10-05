Vigilance Case: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ

Vigilance Case: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରୟାଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ, ପାଣ୍ଠି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ୪ ମାସ ଧରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (MDM) ଯୋଜନା ବାବଦରେ କରିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଭରଣା ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅବସର ବା ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ସେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅର୍ଥ ଚେକ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୟାଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଚେକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଜାଲ ବିଛାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୟାଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗେହାତ କାବୁ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ୧୫ ହଜାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଟ୍ରାପ୍ (ଧରପଗଡ଼) ପରେ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ରୟାଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୩, ତାରିଖ ୦୩.୦୯.୨୦୨୬ u/s 7 of the P.C. (Amendment) Act, 2018 ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୮ ର ଧାରା ୭ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରୟାଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।