Odisha News: ପୁଣି ଲଜ୍ଜ୍ୟା;୬ ବର୍ଷର ଭଉଣୀ ସହ ଭାଇ କଲା କୁକର୍ମ,ଥାନାରେ ମାମଲା...


(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: ପୁଣି ଲଜ୍ଜ୍ୟା।  ଭଉଣୀ ସହ ଭାଇ କଲା କୁକର୍ମ। ଏଭଳି ଲଜ୍ଜ୍ୟାଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ।  ନାବାଳିକାଟିର ବୟସ ୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:13 PM IST

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ୬ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ପୋଡାଶୀ ଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ନିତ୍ଯ ଗୋପାଳ ସାହୁ( ୩୫ )ଡାକନାମ ମୂଷା।  ନାବାଳିକାଟିର ବାପା, ମା କୌଣସି କାମରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ,ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ  ଯୌନ-ପିପାସୁ ଗୋପାଳ ନିଜ ଘରକୁ  ନାବାଳିଟିକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ନାବାଳିକାଟିର ମାଆ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚୁରା ଜାରି ରଖିଛି। ସେପଟେ, ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

About the Author
author img
Narmada Behera

