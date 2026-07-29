Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Share Market Course: କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯିବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍‌, ମାଗଣାରେ ପାଇବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ତାଲିମ

Share Market Course: କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯିବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍‌, ମାଗଣାରେ ପାଇବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ତାଲିମ

ଏବେ କଲେଜରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଶ, ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:04 PM IST
Share Market Course: କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯିବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍‌, ମାଗଣାରେ ପାଇବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ତାଲିମ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Banakalagi Ritual: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନକଲାଗି ନୀତି, ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ
Jagannath Temple1 hr ago
2
Commonwealth Games 20262 hrs ago
3
Top 10 news2 hrs ago
4
Petrol Diesel price3 hrs ago
5
odisha rain alert3:28 AM IST