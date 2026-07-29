/Share Market Course: କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯିବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍‌, ମାଗଣାରେ ପାଇବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ତାଲିମ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଚେତନ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ କଲେଜରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଶ, ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା।
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବି.କମ୍, ବିଏମଏସ୍, ବିବିଏ, ବିଏ, ଏମ୍ବିଏ ଓ ଏମ୍କମ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ୩୦ ଘଣ୍ଟିଆ ବୃତ୍ତିଗତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ କରାଯିବା ସହ NISM (National Institute of Securities Markets) ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜୟପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ୯୭ଟି କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା, ନିବେଶ କୌଶଳ ଏବଂ ଚାକିରି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।