Odisha Govt: ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସୁଧ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ସରକାର

Feb 02, 2026, 10:06 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ 'ସୁଧ ଫେରସ୍ତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୨.୮ ଲକ୍ଷ SHG ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ୧୯୭.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଦା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ସୁଧ ମୁକ୍ତ ଋଣ: ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ମଡେଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସହଜରେ ଋଣ ମିଳୁଥିବାରୁ SHG ମହିଳାମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ସୁଧ ବୋଝ ହଟାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।"

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରକୁ ଶୂନ୍ୟ (୦%) କରାଯାଇଛି। ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ବାବଦ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ସରକାର ତାହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (୨୦୨୫-୨୬) ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୫୧୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଗଲାଣି।

ସିଆରପି (CRP) ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ୪୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସିଆରପି (CRP) ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି' ଓ ବଜାର ସୁବିଧା
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି' ଓ 'ସି-ମାର୍ଟ' (SHE-Mart) ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଓ ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗହଳିର ମହିଳାମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟବଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇପାରିବେ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ହଜାର ହଜାର SHG ସଦସ୍ୟା ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

