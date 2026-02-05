Odisha News: ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀରେ ସାମିଲ ହେଲା 'ଅମୂଲ୍ୟ'

Trending Photos
Odisha News: ପାରାଦୀପ: କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାହାଜ ''ଅମୂଲ୍ୟ '' । ଭାରତୀୟ ତଟ ରକ୍ଷକ ବାହିନୀ (ଆଇସିଜି)ରେ ସାମିଲ ହେଲା ଜାହାଜ ''ଅମୂଲ୍ୟ''। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ ଏହି ଜାହାଜ। ଆଠଟି ଫାଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜାହାଜ ''ଅମୂଲ୍ୟ'' ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଜାହାଜ ''ଅଦମ୍ୟ'' ପହଞ୍ଚି ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ଜାହାଜ 'ଅମୂଲ୍ୟ'କୁ ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଗୋଆ ବନ୍ଦରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। 'ଅମୂଲ୍ୟ' ହେଉଛି ୫୧ ମିଟର ଲମ୍ବା ଯାହାକୁ ଗୋଆ ସିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଜାହାଜଟି 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ'ର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଯାହା ସରକାରଙ୍କ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଏହି ଜାହାଜଟି ପ୍ରାୟ ୩୨୦ ଟନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ କରେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଘଣ୍ଟା କୁ ୫୦ କିମି ବେଗ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ୩ହଜାର କିଲୋ ୱାଟ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଏ। 'ଅମୂଲ୍ୟ' ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ଯାହା ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ। ଦୁଇଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପିଚ୍ ପ୍ରୋପେଲର୍ ଏବଂ ଗିଅର୍କ୍ସ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।ଯାହା ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗତିଶୀଳତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନମନୀୟତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୁସଜ୍ଜିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ୩୫୦ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇ ପରିବା କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଯାହା ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏହି ଜାହାଜରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସମନ୍ୱିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
'ଅମୂଲ୍ୟ' ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ। ଯାହା କମାଣ୍ଡର, ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନମ୍ବର ୭ (ଓଡ଼ିଶା) ମାଧ୍ୟମରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କ୍ଷେତ୍ର (ଉତ୍ତରପୂର୍ବ)ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ।
ଦୃତଗାମୀ ଜାହାଜ 'ଅମୂଲ୍ୟ'କୁ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଚାର୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଜାହାଜରେ ପାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ୩୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷକ ଜାହାଜ ''ଅମୂଲ୍ୟ'' ଏବେ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ (ଓଡ଼ିଶା)ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଜାହାଜ 'ଅମୂଲ୍ୟ'କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।