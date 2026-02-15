ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ପୀଠରେ ଶିବରାତ୍ରୀ, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନ୍ଦିରପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୀପ ଜାଳି ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ରାତି ୧୨ଟା ୫ରେ ମହାଦ୍ୱୀପ ଉଠିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଉପାସ ଭାଙ୍ଗିବେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରାସାହି ସ୍ଥିତ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ପୀଠରେ ଶିବମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଉପାନା ଲାଗି ଦିନ ତମାମ ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନ୍ଦିରପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୀପ ଜାଳି ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ରାତି ୧୨ଟା ୫ରେ ମହାଦ୍ୱୀପ ଉଠିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଉପାସ ଭାଙ୍ଗିବେ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ବିଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଶିବରାତ୍ରୀ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ସବୁଥରକ ପରି ଆଜି ଶିବରାତ୍ରୀରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ନୀତି ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳଆଳତୀ ପରେ ଅବକାଶନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଦିପାଲାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶିବରାତ୍ରୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଭୋର ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରୀ କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ତାହା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଚା ବେଣୁଧର ମହାକୁଡ, କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗିଟୁ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ କାଳୁ, ସତ୍ୟ, ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ସହିତ ବେହେରା ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
