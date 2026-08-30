/ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ସ୍ୱାମୀ

Baripada News: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି। ଜାମଦାପାଳ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ନିଜ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଘର ଭିତରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଗୁରୁତର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଘଟଣା ପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି।