Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ସ୍ୱାମୀ

ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ସ୍ୱାମୀ

ଗୁରୁତର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 30, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:56 AM IST
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ସ୍ୱାମୀ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ସ୍ୱାମୀ
2
3
4
5