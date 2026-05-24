Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3227865
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ମରିଗଲା ମାନବିକତା, ଜାଆଁଳା ଝିଅ ଜନ୍ମହେବାରୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଶାଶୂ ଶ୍ୱଶୁର

Odisha News: ମରିଗଲା ମାନବିକତା, ଜାଆଁଳା ଝିଅ ଜନ୍ମହେବାରୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଶାଶୂ ଶ୍ୱଶୁର

Odisha News:  ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିବା ଏବଂ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ପାର୍ବତୀ ଜେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯମଜ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 24, 2026, 08:26 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ମରିଗଲା ମାନବିକତା, ଜାଆଁଳା ଝିଅ ଜନ୍ମହେବାରୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଶାଶୂ ଶ୍ୱଶୁର

Odisha News:(କଟକ)- ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାସୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯମଜ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ରବିବାର କହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାସୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାନପୁର ଗ୍ରାମର ପାର୍ବତୀ ଜେନା ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାସୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ଜେନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଦମ୍ପତି ସମ୍ପ୍ରତି ଯମଜ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ପରେ ପାର୍ବତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ଏବଂ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଥିଲା ସେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ମୂଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିବା ଏବଂ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ପାର୍ବତୀ ଜେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯମଜ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

“ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯମଜ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କରିଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରି କହିଥିଲେ, ‘ତୁମେ କାହିଁକି ଯମଜ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କରିଛ?’ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଶାଶୂ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ଏବଂ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି,” ବୋଲି ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Also Read: June Bhagyasali Rashi: ଜୁନ ମାସରେ ଏହିସବୁ ରାଶି ହେବେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ...

Also Read: Rahu Gochar 2026: ରାହୁ ଚଳନରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏହିସବୁ ରାଶି...ଧନସମ୍ପତ୍ତିରେ ରହିବନି ଅଭାବ !

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ମରିଗଲା ମାନବିକତା, ଜାଆଁଳା ଝିଅ ଜନ୍ମହେବାରୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଶାଶୂ ଶ୍ୱଶୁର
kyiv under attack
Russia Ukraine War: କିଭ୍‌ ଉପରେ ରୁଷିଆର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ
Sansad Ratna Awards 2026
Sansad Ratna Awards 2026: ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ୧୨ ଜଣ ସାଂସଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼
Varanasi
କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ୨୩ ଜଣ ନକଲି ପୂଜାରୀ ଗିରଫ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଦଶାହ ଭୋଜି ଖାଇ ୪ ମୃତ, ୧୭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର