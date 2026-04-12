Shocking News: ଦୁଃଖଦ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୌଡି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ବାଳକଟିକୁ ଚିଲିକା ନୂଆପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ।
Shocking News: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭବାନୀପୁର ଗାଁରେ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗି ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ଘଟଣା ଟି କିଛି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିଲା, ରାତିରେ ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ହନୁମାନ ଚରିତ୍ରର ନାଟକୀୟ ପ୍ରବେଶ ହେବା ମାତ୍ରେ, ପାରଳା ଗ୍ରାମର କନ୍ଦୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ନାବାଳକଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଛାନିଆ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା।
ଭୟରେ, ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିପଳାଇ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ପାଇଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ବାଳକଟିକୁ ଚିଲିକା ନୂଆପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ।
ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିସ୍ଥିତିର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିବରଣୀରେ ବାଳକର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
