ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଜଳିପୋଡି ଛାରଖାର ହେଲା ଦୋକାନ

ବନ୍ତଳା ବାଜାରଠାରେ ଥିବା କଟକ ସୁଇଟିସ ନାମକ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ।
ଅନୁଗୁଳ: ସଦର ମହକୁମାର ବନ୍ତଳା ବଜାର ଠାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବନ୍ତଳା ବାଜାରଠାରେ ଥିବା କଟକ ସୁଇଟିସ ନାମକ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ, ନିଆଁରେ ସବୁ କିଛି ଜଳି ପୋଡି ଛାରଖାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବନ୍ତଳା , ବଅରପାଳ , ଅନୁଗୁଳ ଦମକଳକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାରିଟି ଗାଡି ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ ସୁଇଟ୍ସରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ଦୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ପୋରଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ରୂପ ଅଧିକ ଭୟାନକ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବନ୍ତଳା ବଜାର ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାରୁ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଠପ ହୋଇଥିଲା ।
