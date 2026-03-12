Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3138564
Zee OdishaOdisha Stateଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଜଳିପୋଡି ଛାରଖାର ହେଲା ଦୋକାନ

ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଜଳିପୋଡି ଛାରଖାର ହେଲା ଦୋକାନ

ବନ୍ତଳା ବାଜାରଠାରେ ଥିବା କଟକ ସୁଇଟିସ ନାମକ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:59 PM IST

Trending Photos

ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଜଳିପୋଡି ଛାରଖାର ହେଲା ଦୋକାନ

ଅନୁଗୁଳ: ସଦର ମହକୁମାର ବନ୍ତଳା ବଜାର ଠାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବନ୍ତଳା ବାଜାରଠାରେ ଥିବା କଟକ ସୁଇଟିସ ନାମକ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । 

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ, ନିଆଁରେ ସବୁ କିଛି ଜଳି ପୋଡି ଛାରଖାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବନ୍ତଳା , ବଅରପାଳ , ଅନୁଗୁଳ ଦମକଳକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାରିଟି ଗାଡି ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। 

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ ସୁଇଟ୍ସରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ଦୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ପୋରଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ରୂପ ଅଧିକ ଭୟାନକ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବନ୍ତଳା ବଜାର ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାରୁ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଠପ ହୋଇଥିଲା ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Gold Rate: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା କାହିଁକି ଶସ୍ତା ହେଲା? କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ

Also Read- LPG ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ୪୮ ହଜାର କିଲୋଲିଟର କିରୋସିନ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଜଳିପୋଡି ଛାରଖାର ହେଲା ଦୋକାନ
Odisha news
Odisha News: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି ପୋକ
kerosene
LPG ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ୪୮ ହଜାର କିଲୋଲିଟର କିରୋସିନ୍
cm mohan yadav
ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବିକି ପାରିବେନି କ୍ଷୀର, ସରକାର ନେଲେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ !
PM Kisan
କାଲି ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିସାନର ୨ ହଜାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା...