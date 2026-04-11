Ratna Bhandar News:ଆଜି ସରିବ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ତାର ଗଣତି ମଣତି

Ratna Bhandar News:ଚଳିତ ମାସ ୧୩ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ।
Trending Photos
Ratna Bhandar News:ଚଳିତ ମାସ ୧୩ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି । ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ଗତକାଲି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୭ ଘଣ୍ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଗଣନା ହୋଇଛି । ୧୧ ଟା ୨୮ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଅପରାହ୍ନ ୬ ଟା ୩୮ ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ଦିନର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ।
ପ୍ରାୟ ୮୦ ରୁ ୯୦ ଭାଗ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି କହିଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ।ଅଧିକାଂଶ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ। ମଣି ମାଣିକ୍ୟ କୁ ଗଣିବା,ଫୋଟୋ,ଭିଡିଓ,3D ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ,E କାଟାଲୋଗ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି କହିଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ।
ତେବେ ଯଦି ଆଜି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୁଏ । ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ପରଦିନ ରବିବାର ଭିଡ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ୍ଦ୍ ରହିବ ରତ୍ନ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ।ରବିବାର ଦିନ ତମାମ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।