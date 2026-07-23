Add Zee Business As A Preferred Source
App

Shree Mandira: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କକୁ ଅନୁମୋଦନ

Shree Mandira: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି। ଅନୁମୋଦିତ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମହାପ୍ରସାଦ, ନୀଳଚକ୍ର ଏବଂ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 23, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:54 PM IST
Shree Mandira: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କକୁ ଅନୁମୋଦନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India vs Zimbabwe 1st T20I: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ
India Vs Zimbabwe 1st T20I18 min ago
2
Vaibhav Suryavanshi58 min ago
3
Plus two Admission1 hr ago
4
shree mandira2 hrs ago
5
Bahuda Yatra 202610:57 AM IST