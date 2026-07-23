Shree Mandira: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କକୁ ଅନୁମୋଦନ

Shree Mandira: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି। ଅନୁମୋଦିତ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମହାପ୍ରସାଦ, ନୀଳଚକ୍ର ଏବଂ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ।
ଏହା ସହିତ,ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପୁରୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ 'ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା' ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ରୀତିନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଶବ୍ଦକୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଡମାର୍କ କରାଯାଇଥିଲା।