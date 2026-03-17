ବିଜୁ-ନବୀନ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଖୁଲାସା, ପ୍ରମିଳା ଦେଲେ ଜବାବ

ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଦସ୍ତାବିଜ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ୨୮ବର୍ଷ ଧରି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ-ନେତାମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଶେଷରେ ଏଭଳି ଧୋକା ମିଳିବାର ଥିଲା କି? ନବୀନବାବୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚୟନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ୟାସୀ ହାତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଟେକି ଦେବା ପଛରେ କ’ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ-ନବୀନ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନୂଆ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସହ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ବିଜୁ-ନବୀନ ଇନ୍ସିପରେସନାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ନବୀନଙ୍କ ସହମତି ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଘର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କାମରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସହମତି ମିଳିଛି । ନବୀନ ନିଜେ ଏନେଇ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କାହିଁକି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢିଛି । ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଜୀବନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାହିଁକି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଆପଣ ନିଜେ ‘ସେଟଲର' ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସାଜି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସନ୍ତକ ଥିବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସେହି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଟେକିଦେଲେ, ଯାହାର ଆଜୀବନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସର୍ବମୟକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ସନ୍ୟାସୀ । ଆପଣ କ’ଣ ପରୋକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ୟାସୀକୁ ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନୁହେଁ ବିଗତ ୩ଦିନ ଧରି ତା’ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ?
ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ‘ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ' ବା Irrevocable ଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଣ୍ଡ ସନ୍ୟାସୀ ନେବେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେଡିର ନାମ ଓ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ କ’ଣ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ରହିବ କି? ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । କର୍ମୀ-ନେତା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଇସାରାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅଚଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ‘ବିଜୁ ନବୀନ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ କ’ଣ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ନାହିଁ ନ ଏହାର ବି ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା?
ଦଲିଲ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବି କ୍ଷମତାକୁ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ୟାସୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଡ଼ପ କରିନେଇଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦଲିଲରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ-ନବୀନ ଲିଗାସୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କ’ଣ ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ?
ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ କିଛି ନଜାଣିବା ଭଳି ବସ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ? ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଡ୍ରାମା କଲେ । ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ବି ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲାନି?
ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ବିରୋଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ-ନବୀନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ମିଛ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାହା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ତାହା ଭୁଲ୍ । ଶ୍ରୀମୟୀ ବଲାଙ୍ଗିର ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବେନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ।
