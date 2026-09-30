Gundicha Temple: ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ମାଗଣାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ

ପୁରୀ: ଦୀର୍ଘ ୬ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଭକ୍ତମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଦୀ, ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସେବକଙ୍କ ଗହଣରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆଡପମଣ୍ଡପ ଓ ତିନି ରଥର ଚକ, ଅଶୁଆରୀ, ପ୍ରଭା ଓ କଣଗୁଜ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।
ସମୟ ସକାଳ ୭ଟା ୪୫ରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ବାର ଖୋଲିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଏସ୍ ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଶ୍ରୀଫଳ (ନଡ଼ିଆ) ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ଦୀପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଦ୍ବାର ଖୋଲାଯାଇ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଡପମଣ୍ଡପ, ତିନି ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଚକ ଓ କଣଗୁଜ, ଅଶୁଆରୀ, ପ୍ରଭା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନେଲେ ଭକ୍ତଗଣ। ଦୀର୍ଘ ୬ବର୍ଷ ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବେଶ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଣି, ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।
କରୋନା ସମୟରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା କଟକଣା। ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଚଟାଣ, ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ରୋଷ ଶାଳା ମରାମତି ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ ଭିତରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ନଦେଖିପାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଖୋଲିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ତିନିଦିନ ମାଗଣାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆସି ଜନ୍ମଵେଦୀ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶର ତିନିଦିନ ଠାରୁ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଜୋତା ଓ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ନିଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ୮୦ ବର୍ଷରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେପଟେ କୁହାଯାଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବାବେନା ଭୂତ ରହିଥାଏ ଏବେ ଆଉ ରହିବନି ବାବେନା ଭୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।