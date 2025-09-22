୨୩ରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର

ବୁଧବାରଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ରତ୍ନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ବେଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ପରିସରକୁ ଶୋଧ କରାଯିବା ସହ ରତ୍ନାଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ।
ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଗଣତିମଣତି ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ପାଇଁ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବାକ୍ସରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ମୁଖ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଘରର ମରାମତି ଶେଷ ହୋଇ ତାହାପ ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି। ଏଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧରାରଣ ଅନୁସାରେ ୨୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା କେତେ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜାରି ଏକ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ, ରାଜ୍ଯ ସରକାରଂକ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ l
ଏଥିପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ, ସକାଳ ୧୦ଟାଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଜଗମୋହନ ଶୋଧ କରାଯିବ l ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳ ତଥା ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ରହିବ l ତେବେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ପାରିବେ l ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତଥା ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଶେଷଥର ପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରତ୍ନ ଭାଣ୍ଡାରର ଚାବି ଗାଏବ ହେବା ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଅନେକ ତଦନ୍ତ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲା ବିଜେଡି ସରକା।ର ଏହା ଏକ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଏହାର ମରାମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।