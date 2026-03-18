Odisha News:କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶିରିଡି ସାଇଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକା

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3145439
Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Mar 18, 2026, 03:16 PM IST

Trending Photos

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ବାଆଁପାର ସ୍ଥିତ ସିରିଡି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଶିରିଡି ସାଇଙ୍କ ଚରଣପାଦୁକା କେନ୍ଦୁଝର ପହଁଚିଛି। ଲଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ର ସିରିଡି ରୁ ସିରିଡି ସାଇ ଙ୍କ ଚରଣପାଦୁକା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସହର ର ମଣ୍ଡୁଆ ନିକଟରୁ ବାବା ଙ୍କର ଚରଣପାଦୁକା ଯାତ୍ରା କୁ କେନ୍ଦୁଝର ର ସିରିଡି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଲାବଣ୍ୟ ଛକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ମାଇନିଂ ଦେଇ ବାଆଁପାର ସ୍ଥିତ ସିରିଡି ସାଇ ମନ୍ଦିର କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପାଦୁକା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ବାବା ଙ୍କ ପାଦୁକା ସହ ସୁଦୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସିରିଡି ରୁ ସାଇବାବା ଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ର ୨୦ପୂଜକ,ମନ୍ଦିର ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଗୁରୁଜୀ ଚଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାବା ଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଅଛି , ବାଆଁପାର ସ୍ଥିତ ସିରିଡି ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଂଚିବା ପରେ ଏକ ଆରତୀ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଦୁକା କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା , ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମାଗମ କୁ ନଜରରେ ରଖି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିରିଡି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ସଂଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ର ସିରିଡି କୁ ଯାଇ ନ ବାବା ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଙ୍କୁ ବାବା ଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
