Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3090503
Zee OdishaOdisha StatePresident Visit: ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ

President Visit: ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ

President's Mayurbhanj Visit: ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 29, 2026, 03:29 PM IST

Trending Photos

President's Mayurbhanj Visit
President's Mayurbhanj Visit

ବାରିପଦା: ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ପ୍ରବେଶ ପଥ
ଶିମିଳିପାଳ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର) ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୪ ରୁ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ସୂଚୀ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ନିଜ ଗୃହରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ୫ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହିଭଳି ରହିଛି:

Add Zee News as a Preferred Source
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ।
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୩: ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ।
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୪: ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ କରି ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ।
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୫ ଓ ୬: ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରି ବହୁ ସରକାରୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସତର୍କତା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ନୂଆ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Annual Blackbuck Census
Blackbuck Census: ଗଞ୍ଜାମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଗଣନା
Economic Survey
୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପିତ, GDP ୬.୮% ରୁ ୭.୨% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ
President Murmu
President Visit: ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
OPSC
ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଣିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର!
Divyashankar Mishra
କଳିକେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର