Add Zee Business As A Preferred Source
App

Single check-in process: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ କରିବ ନୂଆ ମଡେଲ୍

Single check-in process: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଏକ ହବ୍-ଏଣ୍ଡ-ସ୍ପୋକ୍ ମଡେଲ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହଜ ହେବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 21, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:32 PM IST
Single check-in process: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ କରିବ ନୂଆ ମଡେଲ୍
Image Credit: ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପୋକ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ମିଳିବ । ଗୋଟିଏ ହବ୍ କୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମିଳିବ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jantar Mantar Protest: ପୋଲିସ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Andy Burnham3 hrs ago
5
Odia News2:25 AM IST