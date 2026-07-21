Single check-in process: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ କରିବ ନୂଆ ମଡେଲ୍

Single check-in process: ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଏକ ହବ୍-ଏଣ୍ଡ-ସ୍ପୋକ୍ ମଡେଲ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହଜ ହେବ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପୋକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଚୟନ କରିଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରହିଛି । ଏଥିସହ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଥମିକ ହବ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଦି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ମୁତାବକ, ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ସ୍ପୋକ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ବିଦେଶ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହବ୍ ରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଯାତ୍ରୀମାନେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟର୍ମିନାଲରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପରେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍, କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍ ସମାପ୍ତ କରିବେ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପୋକ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ମିଳିବ । ଗୋଟିଏ ହବ୍ କୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଲଗେଜ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ ନକରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବିମାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ।
ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବଳ ପରିବହନ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ସେବା ଗୋଟିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ମେଟ୍ରୋ ହବ୍ ପରେ ଯୋଡା ଯାଇପାରେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆସିଛି । କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗ ୪ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିମାନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଆବୁଧାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ରୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିକାରୁ ବାହାରେ ଅଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନଅଟି ଘରୋଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।