/Odisha News: ଚଳିବନି ଦେକାନୀଙ୍କ ମନମାନି, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଲୁହା ରଡ଼ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହେବ ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

Odisha News: ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ରଡ଼ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ରଡ଼ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମନମାନୀ ଆଉ ଚଳିବନି। ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହେବ ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଦର ଚୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
୬ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟର-କମ୍-ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ (DPCs) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ-କମ୍-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏସଓପି ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ। କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ-ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ CDO-କମ୍-EO, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ବୈଷୟିକ), ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇଜଣ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO) ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ।
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏହି ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବ। ବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ବିଭାଗ (PWD) ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତ୍ରୈମାସିକ ଅପଡେଟ୍ ବଜାୟ ରଖି ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିଭାଗୀୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ,ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ କୋଟେସନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଅତି କମରେ ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ହାରାହାରି କାରଖାନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
ଇସ୍ପାତ କ୍ରୟ ପାଇଁ,ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (SAIL) ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଯଦି (SAIL) ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ଦରକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ, କମିଟି ବୈଠକର ବିବରଣୀ, ପ୍ରାପ୍ତ କୋଟେସନ୍ ଏବଂ ଗଣନା ପତ୍ର (SECURSoft) ଏବଂ (PPMS) ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ, ଜୁଲାଇ, ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗରେ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଉଚିତ।