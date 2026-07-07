Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଚଳିବନି ଦେକାନୀଙ୍କ ମନମାନି, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଲୁହା ରଡ଼ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହେବ ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

Odisha News: ଚଳିବନି ଦେକାନୀଙ୍କ ମନମାନି, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଲୁହା ରଡ଼ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହେବ ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

Odisha News: ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ରଡ଼ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ରଡ଼ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମନମାନୀ ଆଉ ଚଳିବନି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 07, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:17 PM IST
Odisha News: ଚଳିବନି ଦେକାନୀଙ୍କ ମନମାନି, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଲୁହା ରଡ଼ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ଲାଗୁ ହେବ ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ୍‌, ଏସ୍‌ପି କହିଲେ...
Rath Yatra 202625 min ago
2
Odia News36 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
FIFA 20262 hrs ago