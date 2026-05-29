Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3232373
Zee OdishaOdisha StateSIR drive in Odisha: ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାଲିଠୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବିଏଲ୍ଓ

SIR drive in Odisha: ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାଲିଠୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବିଏଲ୍ଓ

SIR drive in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (CEO) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦୁଇଟି ପ୍ରି-ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟିବେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 29, 2026, 03:37 PM IST

Trending Photos

SIR drive in Odisha: ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାଲିଠୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବିଏଲ୍ଓ

SIR drive in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (CEO) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦୁଇଟି ପ୍ରି-ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୂରଣ କରି ବିଏଲଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ମଟି ଭୋଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରସିଦ ଏବଂ ଦାଖଲର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।

ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ନାଗରିକମାନେ କମିଶନଙ୍କ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରୁ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହା ପରେ, ୪ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ନିର୍ବାଚନ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩,୧୬,୩୨୩ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ - ଯାହା ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ୯୪.୬୧ ପ୍ରତିଶତ - ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ତାର୍କିକ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ୩୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ମୋଟ ୪୫,୨୫୫ ବିଏଲଓ ଘର ଘର ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିଏଲଓମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସକାଳ ୬:୦୦ ରୁ ୧୧:୦୦ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୦୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ପୋଲିସ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

SIR drive
ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାଲିଠୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବି
neet ug 2026
NEET UG 2026: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ !
Dharmendra Pradhan NEET paper leak
ନୀଟ୍ ପରିକ୍ଷାପତ୍ର ଲିକ୍ କୁ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ...
weather updates
Weather Updates: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ !
Odisha news
Odisha News: ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ, ଆଇଆଇସି ନିଲମ୍ବିତ