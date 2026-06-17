Add Zee Business As A Preferred Source
App

SIR: ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏସଆଇଆର ଫର୍ମ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗସ୍ତରେ ଏଡିଏମ୍

ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (ବିଏଲଓ) ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 17, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:21 PM IST
SIR: ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏସଆଇଆର ଫର୍ମ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗସ୍ତରେ ଏଡିଏମ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
SIR: ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏସଆଇଆର ଫର୍ମ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗସ୍ତରେ ଏଡିଏମ୍
Jagatsinghpur2 min ago
2
NEET exam19 min ago
3
Odisha news27 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Padma Shri Award 20262 hrs ago